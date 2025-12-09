新闻 | 伊朗伊斯兰共和国第一副总统阿里夫：非和平利用核能不在伊朗的字典中

伊朗伊斯兰共和国第一副总统穆罕默德·礼萨·阿里夫周六在特别项目工作组会议及全国5个地点2万兆瓦核电站建设计划最新进展会议上表示：近年来，世界各国已意识到，伊朗伊斯兰共和国始终追求利用核能的所有优势和特点，从未寻求其非和平用途，因为非和平利用核能不在伊朗伊斯兰共和国的字典中。

据今日帕尔斯 报道：阿里夫补充道，过去几十年里，我们已多次以实际行动表明，伊朗不寻求核能的非和平利用，仅依靠国内能力推动核能在农业、粮食安全、医药等各领域满足自身需求。

阿里夫强调：西方国家在伊朗和平核计划问题上行为不当，而我们在核能领域取得的进展和成就，特别是在放射性药物方面的成果，已在过去几年给予了他们应有的回应。

尼日利亚要求成为金砖国家正式成员

随着多国申请加入金砖国家合作机制，尼日利亚外交部长优素福·图加尔在多哈论坛上发言时表示，该国希望加入该组织。他提到，尼日利亚计划到2050年转型为一个以中产阶级为基础、人口接近4亿的社会，将从金砖国家的经验中学习。目前，金砖国家包括伊朗、巴西、中国、埃及、埃塞俄比亚、印度、印度尼西亚、俄罗斯、南非和阿联酋等10个国家。另有多个国家也已表示希望加入该组织。尼日利亚自今年1月起已被视为金砖国家的合作伙伴国。