特朗普将托尼·布莱尔排除出加沙和平委员会

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，《金融时报》报道称，美国总统唐纳德·特朗普已将英国前首相托尼·布莱尔从加沙特别“和平委员会”的候选人名单中移除。此举是在多个阿拉伯和伊斯兰国家提出抗议后进行的。

根据周一发布的报告，布莱尔是特朗普在2024年9月底宣布其结束以色列与哈马斯永久战争的20点计划时唯一提名的知名人物。特朗普曾称他为“非常好的人”，布莱尔也将该计划描述为“大胆而明智”，并宣布愿意在委员会中合作。

但阿拉伯和伊斯兰国家公开反对布莱尔担任此职；原因是他因2003年强烈支持入侵伊拉克而在中东声誉受损，同时也担心巴勒斯坦人在拟议的加沙行政架构中被边缘化。

特朗普在2024年10月也曾提到可能有人对布莱尔的任命提出抗议，并表示：“我想确保这个选择对所有人来说都是可接受的。”

根据《金融时报》的报道，通过“托尼·布莱尔研究所”并与贾里德·库什纳协调就加沙提案工作了一年多的布莱尔，将不再是“和平委员会”成员，但可能会在一个由西方和阿拉伯官员组成的较小执行委员会中，与库什纳和史蒂夫·维特科夫一同参与。

知情人士告诉该报，布莱尔仍然可能在未来的加沙安排中“以某种形式”发挥作用，并强调“美国人和以色列人喜欢他”。

该报补充说，战后行政架构将包括成立一个新的执行委员会，由联合国前特使、保加利亚前国防部长“尼古拉·姆拉德诺夫”主持，作为和平委员会与负责管理加沙日常事务的巴勒斯坦技术委员会之间的联络人。姆拉德诺夫的职责类似于最初为布莱尔设想的职责，即监督战后过渡阶段。

《金融时报》最后指出，战后计划的许多细节仍不明确；包括巴勒斯坦委员会的组成以及为加沙安全而提议的国际部队的细节，因为到目前为止，还没有任何国家宣布愿意参与，其任务、规模和指挥结构也尚未确定。