联合国：阿富汗半数人口需要人道主义援助

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，联合国人道主义事务协调厅在其最新报告中宣布，到2026年，阿富汗近半数人口（2190万人，占总人口的45%）将需要紧急人道主义援助。

人道协调厅表示，尽管这一数字比2025年减少了4%，但阿富汗仍然是世界上最严重的人道主义危机之一（在非战争情况下）。

该报告称，阿富汗的粮食不安全状况处于令人震惊的水平，并补充说：预计明年将有1740万人面临严重饥饿，其中520万人处于“紧急”（第四阶段）状况；是去年的两倍多。

该国际机构提到，气候变化导致的干旱在该国持续，12个省受到严重影响，迄今已有340万人受到影响。

人道协调厅强调，妇女和女童的受剥夺状况加剧，塔利班的新限制措施，连同性暴力、强迫童婚和强迫儿童劳动，已将保护风险推至危机水平。

该办公室在描述阿富汗现有风险时进一步明确，平均每月有50人因地雷和战争遗留爆炸物的爆炸而死亡或受伤。

联合国在报告后续部分称，阿富汗难民大规模返回给政府带来了额外压力，并证实仅在2025年就有超过252万人从伊朗和巴基斯坦返回阿富汗，使基本服务、住房和就业机会面临严峻挑战。

该机构已为2026年申请了17.2亿美元的援助，并宣布将优先考虑1750万人（占需求人口的80%）。

人道协调厅在谈到阿富汗的基本需求时表示：援助将主要包括食品、住所、医疗、安全饮用水和多用途现金，并将优先考虑危机最严重的地区。

报告最后强调：专家警告说，如果国际援助不能及时到位，儿童、妇女和老年人因饥饿和疾病死亡的风险将急剧增加。