降雨危机与加沙半毁的房屋/ 屋顶坍塌压在家庭头上的噩梦

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，在新的降雨系统来临前夕，加沙人民正在寻找防止帐篷再次被雨水淹没的方法；而救援组织建议尽快疏散半毁的房屋。

《黎巴嫩新闻报》写道：加沙居民最近几天处于前所未有的紧急状况中。数千名帐篷和半毁房屋的居民，每天花费数小时寻找塑料布、木头和最原始的工具，以防止再次被暴雨淹没。气象预报预测一个深厚的降雨系统，将伴随强风、风暴和持续四天的强降水。

救援组织发言人马哈茂德·巴萨尔警告说，该降雨系统可能造成灾难性后果：“帐篷和半毁的房屋面临倒塌和造成伤亡的风险。位于低洼地区的营地将被完全淹没，无法控制大量的雨水。疯狂的战争已部分停止，但现在又以寒冷、洪水和坍塌的形式回归。”

尽管最近的降雨系统导致数千顶帐篷被淹和半毁房屋倒塌，但国际救援机构并未做出有效反应。流离失所者马哈茂德·阿布·阿迈拉说：“在上次降雨中，我和家人的帐篷被淹了，强风把它掀翻了。从那时起，我一直在寻找帐篷或庇护所，但无果。所以我用破毯子和塑料布重建了帐篷。甚至没有人给我一顶简单的帐篷。用塑料布和木头搭建一个房间的成本，比正常情况下用铁皮或混凝土建房的成本还要高。”

从贾巴利亚流离失所、现居住在代尔拜莱赫的法迪·阿塔乌内说：“我的帐篷在上次降雨中撕裂并毁坏了。我买不起价格超过600美元的帐篷。进入加沙的帐篷数量非常有限，甚至不够一个营地用。我们之前收到的帐篷质量很差，在夏日的阳光下就腐烂了。最近的降雨系统暴露了它们的缺陷。我们需要根本性的解决方案，比如活动房屋和棚屋作为临时解决方案，我们已经厌倦了修修补补的解决办法。”

半毁房屋的居民状况也不比流离失所者好。加沙城西北部纳斯尔街区的居民马哈茂德·巴德尔说：“我的房子只是一个空架子，没有墙壁和房间。占领者的推土机摧毁了16根主要柱子中的8根，但我别无选择，只能返回。我花了一个半月的时间建造了一个房间、厨房和浴室，并在木材、帐篷和管道上花费了5000多美元。但是大风把一切都掀翻了。尽管工程评估认为该房屋完全不适合居住，但我还是再次安装了帐篷代替墙壁。这些日子，我和家人每晚都做屋顶塌在我们头上的噩梦。成千上万的家庭正在经历同样的状况。想象一下，生活在一个你每晚都害怕屋顶会塌在你和孩子们头上的房子里。”