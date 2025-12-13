巴黎大清真寺就争议言论投诉法国国家媒体

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，巴黎大清真寺主席沙姆斯丁·哈菲兹已正式向法国视听监管机构“阿康姆”（ARCOM）投诉“法国电视集团”国家编辑总监纳塔莉·圣克里克的相关言论。该言论于2025年12月3日在“法国资讯”电视台的《一切皆政治》节目中发表。巴黎大清真寺主席称，该言论不当地将“穆斯林投票/穆斯林公民的投票模式”与“反犹太主义”联系起来，此事迅速引发了广泛反应。

在该节目中，圣克里克向前法国议员亚历克西斯·科里比埃提问。在后者强调“反犹太主义是一个严重问题”之后，圣克里克说：“寻求穆斯林选票也是一个严重问题。”这句话被视为将穆斯林与反犹太主义相提并论，立即遭到了科里比埃的反对。他认为这种比较“不可接受”，并明确指出“穆斯林不需要听任何反犹言论来给某人投票”。圣克里克随后辩称，她的话指的是“那些有这种信仰的人”，而非所有穆斯林。

沙姆斯丁·哈菲兹将这些言论描述为“非常危险”，并强调此类言论构成了对穆斯林社群的“直接诽谤”。包括社会党第一书记奥利维耶·富尔和“不屈法国”党全国协调员曼努埃尔·邦帕尔在内的多位左翼政治人物，也批评这些言论是“伊斯兰恐惧症”且“对社会有害”。此外，法国记者西尔万·阿塔尔试图通过提出一个公共问题来为圣克里克的言论辩解，但巴黎大清真寺主席在回应中强调，伊斯兰教禁止任何形式的反犹太主义，穆斯林不应成为“笼统归类”的受害者。

与此同时，“欧洲反伊斯兰恐惧症集体”（CCIE）也在社交媒体“X”上发布消息，要求向阿康姆提交正式报告，并称圣克里克的言论“违反了法国公共媒体的中立性”。截至目前，阿康姆尚未作出反应。