印度官员支持建造纪念历史悠久的巴布里清真寺的清真寺

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，印度比哈尔邦"纳兰达"选区的"人民党（联合派）"议员卡沙兰德拉·库马尔明确为西孟加拉邦被暂停职务的邦议员胡马云·卡比尔的行为辩护，宣布穆斯林有权建造一座类似于被毁的"巴布里清真寺"的清真寺。

可以肯定地说，在印度78年的独立历程中，1992年印度教徒拆毁具有历史意义的巴布里清真寺（导致超过两千人死亡）以及随后建造专属寺庙的事件，是最具争议的事件之一；这一天，印度教团体称之为"勇气之日"，而对印度穆斯林来说，则被称为"悲痛之日"或"黑色之日"。

卡沙兰德拉·库马尔在纳兰达对记者强调，印度宪法保障了所有人的平等宗教权利，没有人有权反对这项建设。他引用宪法第25条说："如果这座清真寺符合穆斯林的情感，任何人都不应反对。"

针对将此项建设描述为"对巴布里的庆祝"的印度执政党批评，库马尔表示他对巴布里并不了解，只是遵循宪法。

这些言论发表之际，西孟加拉邦穆尔希达巴德地区"巴拉特普尔"选区的议员胡马云·卡比尔已于12月6日即1992年巴布里清真寺被拆毁的周年纪念日为建造清真寺奠基。但关键在于，就在前一天，加尔各答高等法院也拒绝下令停止该项目。

人民党（联合派）的消息人士称这些言论是库马尔的个人观点，但政治分析人士认为，在选举竞争即将来临之际，这一立场加剧了人民党（联合派）与其强大的盟友、印度执政联盟成员印度人民党之间的内部裂痕。