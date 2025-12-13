美国伊斯兰恐惧症达到顶峰/ 9·11后最大的仇恨浪潮

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，美国穆斯林社群，特别是在密歇根州和明尼苏达州等穆斯林人口较多的州，正面临着前所未有的反伊斯兰仇恨言论的增长；这种言论受到美国政府及其总统本人的煽动。

根据《阿拉伯新报》的报道，几个月前，美国穆斯林家庭主要担心的是通货膨胀、高物价以及努力停止加沙战争；但问题很快发生了变化。密歇根州一位阿拉伯裔美国穆斯林表示，他不得不教他17岁戴头巾的女儿，如果有人在回家路上跟踪她，应如何保护自己。

几天前，唐纳德·特朗普在白宫再次侮辱美国索马里裔社群，称他们为垃圾并要求驱逐他们。他还再次重复了关于国会议员伊尔汗·奥马尔与她兄弟结婚的古老谣言。这些言论得到了一些国会议员、右翼团体和以色列支持者的强化；这些团体要求驱逐穆斯林和阿拉伯人并剥夺他们的公民身份。

在阿拉巴马州胡佛市，居民反对开设一所伊斯兰学校，并表示他们不希望自己的地区变得像迪尔伯恩市那样的伊斯兰社区。在抗议集会上，一人举着标语牌，警告所谓穆斯林统治美国的“百年计划”。这种氛围导致建校申请被拒绝。

报告和投诉显示，2025年记录了美国针对穆斯林、清真寺和伊斯兰机构攻击和威胁的最高水平。根据美国伊斯兰关系委员会的报告，2024年也记录了自1994年以来最多的反穆斯林歧视投诉案件。

美国伊斯兰关系委员会执行主任尼哈德·阿瓦德表示：攻击、侮辱和破坏穆斯林形象的努力有所增加，这是对他们政治力量增强的回应，包括选举扎赫兰·马马丹尼为纽约市长以及37名穆斯林在最近各州选举中的胜利。

他认为当前针对美国穆斯林的仇恨言论激增类似于9·11袭击后的浪潮，并表示犹太复国主义团体和基督教犹太复国主义者是伊斯兰恐惧症最主要的资金提供者。

9·11事件后，乔治·布什曾称美国穆斯林是国家的重要组成部分，并要求保护他们，而现在唐纳德·特朗普公开侮辱穆斯林社群并重复种族主义指控。这些政策是极端右翼2025计划的一部分，该计划将美国定义为白人和基督教国家。

近两个月来，试图在密歇根州焚烧古兰经、在佛罗里达州向祈祷的穆斯林学生投掷猪肉、以及一些国会议员呼吁将穆斯林驱逐出美国，都是新一波仇恨的一部分。

前美国民主党国会候选人艾哈迈德·加尼姆表示，现任美国政府将移民和穆斯林的人性作为目标，以便更容易压制他们。

另一方面，最近受到死亡威胁的“美国人为巴勒斯坦”组织主任奥萨马·阿布·拉希德表示：特朗普的言论为极端分子创造了安全避风港，并将任何对以色列的反对定义为与美国的敌意。

ISPU的报告也显示，穆斯林在美国遭受歧视的可能性为63%，超过任何其他宗教群体。

阿布·拉希德强调，犹太复国主义游说团体和极端右翼的协调努力，针对其反对者包括穆斯林、阿拉伯人、巴勒斯坦人，甚至反对以色列的犹太人使他们面临威胁和暴力。