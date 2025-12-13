意大利研究员谈意大利政治舞台上穆斯林新兴前景

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，意大利政治学研究员、青年穆斯林活动家易卜拉欣·优素福在一次网络播客“Strong Believer”的采访中，谈到了意大利穆斯林的未来及其对该国政治环境可能产生的影响。这次采访在选举扎赫兰·马马丹尼为纽约市长后发布，并在意大利媒体空间引起反响。

优素福引用皮尤研究中心的数据强调，2022年意大利穆斯林人口约为4.6%，预测到2050年这一数字将接近9.6%。他说，如果这部分人口在未来拥有完整的投票权，他们可以在法律上对塑造国家政治舞台发挥重要作用。

这位穆斯林活动家警告说，如果没有穆斯林政治和文化意识的增长，这样的未来是不可能的。他强调：“我们必须在我们社群中进行认真的对话和意识提升。如果我们对政治漠不关心，我们就不能期待改变。”优素福补充说，穆斯林在政治领域的逐步参与应得到社群的支持。

优素福说，未来的有效策略是支持每一位进入政治领域的穆斯林，即使他不能在该领域实践所有的宗教教义。他说：“当一位穆斯林进入政界时，我们必须支持他，并在法律框架内尽可能地加强他的力量。”

在这次采访结束时，他提到了欧洲和美国其他社群的经验，强调了“文化变革”先于“政治变革”的作用，并表示社会的长期变化需要战略性和渐进性的眼光。这一分析现已在意大利媒体中提出，作为关于穆斯林在西欧未来地位的更广泛讨论的一部分。