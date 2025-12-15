加拿大阻止埋葬穆斯林女孩引发穆斯林群体愤怒/当地清真寺与市政府联合声明

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，加拿大安大略省索罗尔德市当局阻止为一名18岁女孩举行伊斯兰葬礼，此举引发了在市政厅前的抗议集会与追悼仪式。该决定在葬礼开始前仅一小时作出。

“阿莉娜·马苏德” 是圣凯瑟琳斯市布鲁克大学心理学专业的学生，在一起车祸中丧生。她的家人本打算按照伊斯兰仪式，让她面朝克尔白，安葬在索罗尔德市的莱克维尤公墓。

当地清真寺伊玛目 “阿萨德·马哈茂德” 宣布，他们此前已与公墓管理员就划出一部分区域用于穆斯林安葬达成协议，但市议会依据一项条例拒绝了这一请求；该条例禁止在公墓的活跃区域完成之前，出售已封闭区域的墓地块。

在此举动之后，尼亚加拉地区约百名穆斯林和公民聚集在市政厅前，在悼念这位年轻女孩的同时，抗议他们所居住城市缺乏合适的穆斯林安葬空间。

最终，阿莉娜·马苏德的遗体被安葬在同一省份的尼亚加拉大瀑布市伊斯兰公墓。这一事件再次将西方国家结构性歧视和忽视穆斯林少数群体宗教权利的问题置于公众关注的焦点。

联合声明称，市政府和阿伊莎清真寺承诺进行“基于尊重和同理心的持续对话”。索罗尔德市政府对给马苏德一家带来的痛苦表示遗憾，声称所做决定是基于城市法规而非宗教信仰，但承诺将更加努力地满足多元化宗教社区的需求。