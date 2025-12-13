基督徒与穆斯林在德国一座清真寺举行会议，纪念《在我们的时代》文件60周年 + 图片

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，德国穆斯林和天主教代表的联席会议在盖默斯海姆市的“塞利米耶”清真寺举行。该市位于德国西部的莱茵兰-普法尔茨州。该会议每年在德国主教会议代表和德国穆斯林协调委员会代表之间举行，今年在清真寺内具有象征意义的空间举行。

据德国主教会议称，今年会议的核心主题是历史性文件《在我们的时代》发布60周年；该文件于1962-1965年第二届梵蒂冈大公会议期间通过，定义了天主教会与非基督教宗教，特别是与伊斯兰教的关系，并为宗教间对话铺平了道路。

德国穆斯林协调委员会发言人阿里·梅特在会议上表示，《在我们的时代》是宗教关系史上的一个转折点，并且仍然是共存和社会凝聚力的重要基础。他强调，德国穆斯林协调委员会致力于在平等和相互尊重的基础上与所有宗教继续这些对话。

在会议的另一部分，穆斯林和天主教代表警告说，当今世界正面临紧张局势、冲突和歧视的浪潮。他们强调各宗教有必要共同站出来反对世界任何地方的暴力、仇恨言论和歧视——无论是在德国、乌克兰还是西亚地区。

德国主教会议宗教对话委员会成员卡尔汉斯·迪茨主教在讲话中表示，天主教会即使在困难时期也致力于宗教间对话。他提到西方威权主义和民族主义倾向的增长，并警告说“当权力定义对错时，人权将是第一个受害者。”

他最后补充说：“基督徒有义务捍卫所有人的尊严；不论其宗教、出身或国籍。教会不仅捍卫自己的权利，而且在全世界为所有人的宗教自由而努力。”



