马马达尼：在纽约身为穆斯林，就意味着必须准备好面对羞辱

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，在纽约市长选举提前投票即将开始之际，参与竞选的穆斯林候选人扎赫兰·马马达尼回应了竞争对手的伊斯兰恐惧症攻击，称这些攻击是"种族主义且毫无根据的攻击"。马马达尼在纽约布朗克斯区的一次演讲中强调，这些攻击不仅针对他个人，也影响着近一百万居住在纽约的穆斯林。

他提及了自己及家人在9/11事件后的个人经历，包括他的姑姑因戴头巾而害怕乘坐地铁，以及他的一名工作人员的家因被贴上"恐怖分子"的标签而受到威胁。他表示，伊斯兰恐惧症在纽约穆斯林日常生活中是切实可感的。

马马达尼在演讲中说："在纽约身为穆斯林，就意味着要准备好面对羞辱，但羞辱并不能将我们区分开来。许多纽约人都面临这种处境。重要的是我们如何忍受这种羞辱。"

他还指责其竞争对手政治化地利用伊斯兰恐惧症，其中包括他的竞选对手安德鲁·科莫，科莫在一档广播节目中曾赞同并附和针对马马达尼的无端指控；另一位竞选对手、共和党候选人柯蒂斯·斯利瓦也在宣传和辩论中指责他支持激进和极端伊斯兰主义理念。美国穆斯林权益维护组织"美国-伊斯兰关系协会行动中心"称科莫的行为"不可接受且危险"。

随着市长选举临近，扎赫兰·马马达尼再次获得了几位美国知名政治人物的支持。最新民调显示，马马达尼以43.2%的支持率领先，选民最关心的问题包括生活成本、公共安全和住房。