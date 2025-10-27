塔什干伊斯兰文明中心；东方遗产服务中亚科学未来

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，位于哈兹拉提伊玛目历史建筑群旁的塔什干伊斯兰文明中心，是乌兹别克斯坦共和国近年来最重要的文化和科学项目之一。该中心建于乌兹别克斯坦首都的中心地带，旨在保护、介绍和发展该地区的伊斯兰遗产，并推广伊斯兰的科学与人文价值。

伊斯兰文明中心的位置与建筑

伊斯兰文明中心位于塔什干乌尔马扎尔区历史悠久的"古拉萨罗伊"大街，毗邻哈兹拉提伊玛目建筑群，该建筑群包括诸如蒂拉沙伊赫清真寺、巴拉克汗经学院、伊玛目阿布·巴克尔·卡法尔·沙什之墓和穆伊·穆巴拉克经学院等建筑。

该中心建于约10公顷的土地上，其设计融合了传统伊斯兰建筑和现代元素。主建筑拥有一个高达65米的穹顶和四个高34米的拱廊，为整个建筑群赋予了宏伟壮丽的外观。

科学与文化目标

塔什干伊斯兰文明中心根据乌兹别克斯坦总统肖开提·米尔济约耶夫的指示，于2017年6月23日成立，并于2025年投入使用。该中心包含多个部门，包括专业图书馆、手稿档案馆、展览厅、伊斯兰研究部门以及面向年轻一代的教学空间。其主要目标是介绍乌兹别克斯坦穆斯林学者（如比鲁尼、伊本·西纳、伊玛目布哈里和提尔米兹）的科学遗产，并推广伊斯兰的宽容与启蒙精神。

中心的国际与地区角色

塔什干伊斯兰文明中心作为一个国际科学平台，曾举办有来自60多个国家学者参与的会议、科学研讨会和文化展览。该中心在加强乌兹别克斯坦文化外交，向世界介绍伊斯兰文明方面也发挥着重要作用。

哈兹拉提伊玛目建筑群中历史与创新的交融

伊斯兰文明中心毗邻哈兹拉提伊玛目建筑群，这为该赋予了独特的魅力。哈兹拉提伊玛目建筑群本身是塔什干最重要的宗教和历史中心之一，形成于16至20世纪，是伊玛目卡法尔·沙什的安葬之地，并保存有奥斯曼时期的古兰经手抄本。这种毗邻在辉煌的伊斯兰过去与该地区的科学未来之间建立了联系。