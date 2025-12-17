征集参与撰写加拿大伊斯兰教与穆斯林历史著作

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，美国伊斯兰社会研究委员会在其社交网络上发布声明，征集研究人员参与撰写一部关于"加拿大伊斯兰教与穆斯林历史"的学术合著。

声明强调，穆斯林在加拿大的存在和参与历史，仍然是伊斯兰研究和加拿大研究领域中研究较少的领域之一。该项目组织者表示，由于该领域活跃的研究人员数量有限，发布此征集的目的在于评估研究兴趣，并尽可能激励扩展该领域的学术研究。

据美国伊斯兰社会研究委员会称，此次征集设计为公开、广泛的，欢迎采用多样化的研究方法和途径。建议主题包括微观历史研究、聚焦有影响力的穆斯林人物、研究不同伊斯兰社区和教派（包括十二伊玛目派什叶派、伊斯玛仪派和艾哈迈迪亚派），以及城市、省级和地理层面的区域研究。

此外，征集还鼓励使用历史、档案、统计和民族志学（一种通过对某个教派、群体进行观察或非正式访谈来收集信息和数据的方法）的研究方法，并要求研究人员如果采用民族志方法，需与主题的历史背景建立清晰的联系。开展加拿大与美国、英国、瑞典等其他国家的比较研究也是该学术项目的重点方向之一。

根据该声明，感兴趣的研究人员可在12月底之前，仅表明参与该学术著作的初步意向。关于书籍出版及其结构的最终决定，将在评估反响和收到的建议后作出。

征集最后呼吁大学教授、博士后研究人员和研究生在其学术网络中转发这一学术邀请。感兴趣人士可通过公布的电子邮件地址与纽约罗切斯特大学宗教研究教授阿伦·休斯以及詹妮弗·塞尔比联系，表达参与意向。