巴基斯坦什叶派学者委员会主席：加沙的种族灭绝是历史上最严重且前所未有的

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，阿亚图拉·赛义德·萨吉德·阿里·纳克维，巴基斯坦什叶派学者委员会主席，在国际反腐败日、世界人权日以及世界防止灭绝种族罪行和受害者尊严日之际发表声明强调：自1948年以来，巴勒斯坦一直充满血腥，但在过去两年中，压迫和黑暗笼罩了加沙，自2023年10月7日以来强加于加沙的这种种族灭绝，在人类历史上闻所未闻、见所未见。

他补充说：包括联合国大会、安理会和伊斯兰合作组织在内的国际组织在这场灾难面前显得完全无能为力，而以色列以和平名义强加的限制在加沙重新出现。必须宣布，联合国在此危机中失败了，因为面对全球傲慢势力和犹太复国主义，所有人都无能为力，人权被完全践踏。

纳克维提到巴基斯坦国内的腐败时表示：腐败在巴基斯坦已普遍存在，并像白蚁一样侵蚀着经济和结构。甚至在收到国际货币基金组织的报告和国际透明组织的最新审查后也清楚表明，腐败从地方层面到最高行政和政府级别广泛存在，继续这一趋势可能导致无法弥补的损失。

他强调：国际反腐败日等纪念日仅仅是象征性的，除非建立一个公正的体系并真正根除腐败，否则问题将持续存在。最近的报告显示，该国不仅在经济上面临严峻挑战，而且腐败在各级——从司法系统到省级政府和最高职位——持续存在。

巴基斯坦什叶派学者委员会主席关于人权和种族灭绝问题，对国际社会表示：遗憾的是，联合国未能正确履行其保障人权的使命。面对大国和侵略性国家，该组织和其他国际机构实际上无所作为。若非如此，在通过了许多谴责性决议和声明之后，巴勒斯坦和其他地区的受压迫者本应得到支持。但今天，巴勒斯坦人在自己的土地上孤立无援。

他明确指出：在过去两年中，对加沙的压迫达到顶峰，这种种族灭绝在人类史上前所未有。某些方面强加和平协议的努力也毫无效果，以色列在加沙的新限制和封锁违反了先前的协议。这一行动表明了大国明显的支持，也是对巴勒斯坦人民和穆斯林统治者的公然背叛。