古特雷斯：约旦河西岸定居点建设已升至2017年以来最高水平

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在提交给安理会的一份报告中，谴责了以色列犹太复国主义政权在约旦河西岸扩张定居点，并宣布这一趋势在2025年已升至自联合国2017年开始监测以来的最高水平。

根据该报告，今年批准或招标了约47,390个住房单元，而2024年约为26,170个。这些数字相比2017年至2022年的年平均约12,800个单元有显著增长。

古特雷斯强调，这种定居点建设"加剧了紧张局势，阻碍了巴勒斯坦人获得自己的土地"，并警告称，这一趋势"威胁到建立一个拥有完全主权的独立巴勒斯坦国的可能性"。

他还表示：这些行动"巩固了以色列的非法占领，违反国际法和巴勒斯坦人民的自决权"，并再次呼吁立即停止定居点活动。

联合国秘书长补充说，这些政策导致"约旦河西岸暴力和紧张局势加剧"，并造成大量平民，包括妇女和儿童的死亡，以及房屋和基础设施的破坏。

他还报告了定居者暴力"令人担忧地"增加，并表示：其中一些袭击是在以色列安全部队在场或支持下进行的。与此同时，哈马斯运动也谴责了以色列犹太复国主义政权的财政部长贝扎莱勒·斯莫特里赫批准在约旦河西岸建立19个新定居点的行动，称其为"吞并巴勒斯坦领土并将其犹太化"。

哈马斯强调：这一行动显示了极端主义以色列政府的本质，其将巴勒斯坦土地视为"殖民掠夺品"。