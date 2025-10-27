加沙支持者的抗议导致华盛顿一家以色列连锁餐厅关闭

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，华盛顿的以色列餐厅连锁"Shouk"在经历了加沙支持活动人士长达两年的抗议和抵制运动后，于本月完全关闭。

这些以"Shouk Burger"闻名的餐厅，此前曾被"Food Network"和"华盛顿邮报"等媒体报道，在该地区设有五家分店。但在加沙战争引发的抗议和抵制压力下，其活动受到严重影响，并最终导致关闭。

当地活动团体"DC for Palestine"领导了抵制该餐厅的运动。他们强调，诸如法拉费等菜单项目是从巴勒斯坦烹饪中窃取而来的，并且餐厅所有者与以色列的种族隔离制度是同谋。

该连锁餐厅的犹太裔美国合伙人丹尼斯·弗里德曼否认了这些指控。他十多年前与他的以色列合伙人罗恩·内特谢尔合作开设了第一家分店。

他在接受"福克斯新闻"采访时表示："Shouk 的目的是将人们聚集在一起。我们从未声称提供以色列食物，而是提供受我合伙人童年和家乡记忆启发的素食。"

弗里德曼补充说，所有分店的"Shouk"名称都用阿拉伯语和希伯来语书写，以表明这个地方是面向所有人的。

据弗里德曼称，乔治城分店由于靠近乔治城大学且该地区有大量穆斯林人口，成为首批抗议目标。他说，在10月7日之前，他们的生意还很兴隆，但抗议活动迅速减少了他们的收入。他们不得不雇佣安保人员并与当地机构联系。

"DC for Palestine"团体在Instagram的一篇帖子中称Shouk的关闭是"BDS运动的胜利"，并写道："Shouk是我们消费者抵制运动的主要目标之一。他们提供的许多食物都是被挪用作以色列街头食物的巴勒斯坦菜肴。他们甚至进口以色列原材料。今天，我们高兴地宣布，从2025年10月1日起，Shouk永久关闭了！"

据悉，Shouk的最后一家分店在以色列和哈马斯宣布停火仅几天前关闭。支持巴勒斯坦的团体已呼吁其支持者继续抵制销售以色列产品的美国和本地公司。