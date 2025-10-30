巴基斯坦与塔利班之间的和平谈判破裂

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，巴基斯坦新闻与文化部长阿塔乌拉·塔拉尔昨日午夜在其X平台账号上发表声明，宣布该国代表与塔利班在伊斯坦布尔举行的谈判未取得成果。

声明中指出，此次对话的目的是巴基斯坦请求塔利班阻止阿富汗领土被恐怖组织利用，例如TIP（桀骜不驯的分离分子组织）和BLA（印度煽动的叛乱组织）。

声明进一步阐明，巴基斯坦在此次谈判中提供了这些组织在阿富汗领土上进行恐怖活动的确凿证据，这些证据得到了塔利班和东道主的确认；然而，塔利班代表团拒绝就果断打击这些组织做出任何保证，并且没有承担责任，反而转移主要议题并指责他人。

塔拉尔的声明中强调，巴基斯坦感谢卡塔尔和土耳其为促成此次对话所做的努力，但同时强调塔利班政权未能履行其在多哈协议中的承诺，并通过支持反巴基斯坦的恐怖组织，危及了该地区的和平与安全。因此，此次对话未能带来实际的解决方案。

文中强调，巴基斯坦官员一直声明该国人民的安全是其首要任务，政府将采取一切必要措施消灭恐怖分子及其支持者。

据悉，此次谈判于周六在伊斯坦布尔开始，持续了3天，未能为两国之间的持久和平提供解决方案，并再次凸显了伊斯兰堡与喀布尔之间的紧张关系。