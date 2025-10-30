数千殉难者遗体积压于加沙废墟下，占领军阻挠寻回遗体恶行昭彰/民防组织呼吁：国际社会应立即行动！

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，随着犹太复国主义政权在加沙地带的持续暴行，该地区数千居民继续就殉难者及其家属的处境进行抗议。他们同时谴责全球范围内对占领军偏袒以色列被扣押人员遗体的做法，并要求国际社会关注他们自己受害者的状况。

灾难性的人员与物资损失

加沙地带民防组织发言人马哈茂德·巴萨尔宣布，自战争开始以来，该组织一直处于待命状态，日夜为民众服务并拯救生命。

他强调，在此过程中，该组织已有500名成员伤亡，包括140人殉难和350人受伤。

巴萨尔在接受《Al-Akhbar》采访时强调，以色列占领军违反了保护平民和人道主义服务提供者的国际法。

他估计民防组织遭受的物资损失约达90%。

移出遗体的计划

巴萨尔透露，加沙地带散落着大约1万5千具殉难者遗体，其中1万具被埋在倒塌建筑的废墟下。他表示，原本已制定了一项移出遗体的计划，但战争的重启阻碍了其实施。

该计划包括为搜寻遗体提供必要设备和为民防成员提供防护服，但由于占领军未执行人道主义协议，该计划被推迟。

占领军的顽固态度

巴萨尔指出，占领部队拒绝合作，不允许民防组织所需的设备和机械进入，并强调执行此项任务所需的设备无一进入加沙地带。

他补充说："根据先前协议，有9台旧推土机进入加沙地带，但被占领军摧毁。"

尽管存在这些障碍，民防团队自战事暂停以来，已成功从占领军控制区移出450具殉难者遗体。巴萨尔将移出遗体的任务描述为"复杂且艰巨"，并表示迄今已移出约5万3千具遗体，但仍有大量遗体散落在加沙不同地区。

呼吁全球行动

巴萨尔呼吁停火协议的调解人和担保方立即进行干预，向占领方施压，要求其执行人道主义协议。他要求准许必要设备入境，以履行人道主义职责并维护殉难者的尊严。

最后，数千名加沙民众对以色列的罪行和国际社会对其殉难者遗体状况的漠视表示抗议，要求立即采取行动，将他们亲人的遗体归还给家属。自两年前以来，仍有超过1万名殉难者被掩埋在废墟下，而对此问题未采取任何行动。