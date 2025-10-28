丹麦部长：每次看到试图将国家伊斯兰化的努力都让我毛骨悚然！

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，几天前，巴基斯坦福利协会在阿尔贝茨隆市政厅举行了支持激进自由党市议会选举候选人的会议，该会议仅限男性参加，无女性在场，此事激怒了丹麦移民与社会融合部长拉斯穆斯·亚沃尔。

亚沃尔称此集会是在将丹麦伊斯兰化，并对当地媒体表示："每次我们看到这种试图将丹麦伊斯兰化的努力，我的汗毛都会竖起来。"

这位丹麦官员不久前还曾声称，在公共场合和清真寺宣礼塔播放唤拜词在这个国家没有立足之地，并表示他打算重新审查在丹麦公共场合禁止宣礼塔播放唤拜词的可能性。

