过去24小时内30名巴勒斯坦人殉难

据国际阿赫利拜特（Abna）通讯社报道，犹太复国主义政权对加沙地带的犯罪性袭击和对巴勒斯坦人的屠杀在国际机构和社会的沉默中，于周二上午仍在继续。

“半岛电视台”援引医疗消息人士的话报道称，从周一上午到周二上午，在犹太复国主义政权对加沙地带的袭击中，有30名巴勒斯坦人殉难。

半岛电视台驻加沙地带的记者说：“以色列占领军在位于加沙地带中部的代尔拜拉赫东南部向巴勒斯坦人开枪。”

“Al Mayadeen”频道也报道称：“敌方战机也袭击了加沙地带南部的汗尤尼斯市中心。”