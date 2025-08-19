以色列计划向南苏丹提供紧急援助

据国际阿赫利拜特（Abna）通讯社报道，以色列政权宣布打算向南苏丹提供新的援助；一些媒体报道将南苏丹列为将巴勒斯坦人从加沙地带强制转移的可能目的地之一。

以色列政权外交部在一份由该政权军队电台发布的声明中表示：“鉴于自2024年9月以来爆发的霍乱疫情，以色列将向南苏丹提供紧急人道援助。”

该政权的官方媒体也报道称，以色列已决定在以色列外交部长吉迪恩·萨尔的监督下，向南苏丹派遣包括医疗设备、净水设备和食品包在内的紧急人道援助。

此举发生之际，以色列政权自去年3月2日以来已关闭所有通往加沙的过境点，阻止任何形式的人道援助进入；这一行动已导致该地区出现饥荒，而援助卡车仍堆积在边境，只有少量援助获准进入，甚至无法满足巴勒斯坦人的最低需求。

一周前，一些国际媒体报道透露，南苏丹政府最初已同意以色列政权提出的请求，即在其领土上接收加沙的巴勒斯坦人；这项协议将以获得以色列投资作为交换。然而，南苏丹政府立即否认了这一说法，并宣布根本没有这样的协议。

在此背景下，以色列政权外交部副部长沙伦·哈斯克尔上周访问了朱巴，并会见了南苏丹总统萨尔瓦·基尔。此外，南苏丹外交部长蒙蒂·塞马亚·孔巴于去年7月29日访问了耶路撒冷，并与吉迪恩·萨尔会面。在此次访问中，他还参观了被占领的约旦河西岸北部的以色列定居点。

另一方面，自2023年10月7日以来，以色列政权的袭击和封锁已导致61,944名巴勒斯坦人死亡，155,886人受伤——其中大部分是妇女和儿童。此外，超过9,000人失踪，数十万人流离失所，饥荒已夺走了258人的生命，其中包括110名儿童。

南苏丹于2011年从苏丹分离，但仍饱受不稳定之苦。2013年至2018年期间，该国总统萨尔瓦·基尔的支持者与其对手里耶克·马查尔之间的内战导致约40万人死亡，400万人流离失所。