杜加里克：谴责在约旦河西岸E1地区批准定居点建设

据ABNA通讯社报道，联合国秘书长发言人斯特凡·杜加里克宣布：“秘书长安东尼奥·古特雷斯谴责在被占领的约旦河西岸E1地区批准建造3400多套以色列定居点住宅单元。” 他强调：“以色列在约旦河西岸和东耶路撒冷的定居点违反了国际法，并与联合国决议相悖。” 根据该报道，古特雷斯还表示，继续推行E1定居点计划对“两国方案”构成了生存威胁。 秘书长再次呼吁以色列立即停止定居点活动。 犹太复国主义政权内阁于周三晚正式且最终同意在东耶路撒冷所谓的E1地区实施定居点计划；该计划自上世纪90年代以来，因国际社会的反对而多次被叫停。 据监督定居点活动的“立即和平”组织报告，该计划的批准以前所未有的速度进行，其中包括新建3401套以上的住宅单元，以及建立一个名为“阿什塔赫尔”的新定居点，拥有342套住宅，并计划兴建公共建筑。

德国谴责以色列在加沙的军事行动和在约旦河西岸的定居点建设

德国政府副发言人斯蒂芬·迈尔在柏林举行的新闻发布会上谴责军事行动升级，表示：“我们反对这些冲突中暴力的增加，并呼吁所有各方和国际社会立即达成持久停火。” 他补充道：“德国将继续利用所有可用手段努力实现这一停火，同时将加大释放所有被拘留者的压力。” 另一方面，德国外交部副发言人约瑟夫·欣茨赫尔也谈到了犹太复国主义政权在东耶路撒冷的定居点建设，他说：“我们政府的立场是明确的；我们强烈反对这些行动。定居点建设违反了国际法和安理会决议。” 他补充说：“这些行动削弱了实现‘两国方案’和结束约旦河西岸占领的进程，而这是国际法院所要求的。”

比利时呼吁以色列停止在加沙的行动

此外，比利时外交部在其社交网络X的个人页面上发帖称，该国呼吁以色列停止“基甸的战车2”行动；因为他表示，这次袭击导致平民死亡、大范围破坏和人民流离失所，并无助于释放以色列被拘留者。