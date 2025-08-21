特朗普副手：乌克兰的安全保障将由欧洲人承担

据ABNA通讯社报道，美国副总统J·D·万斯在接受福克斯新闻采访时强调，乌克兰正在寻求长期保障以维护其领土完整，并希望确保不再受到俄罗斯的侵略。 万斯补充道：“俄罗斯人希望控制乌克兰的部分地区；大部分目前已被[他们]占领，还有另一部分尚未被占领。” 他在采访的另一部分指出：“保障乌克兰安全的最大份额将由欧洲人承担。” 这位美国副总统还谈到了埃隆·马斯克进入在美国组建第三个政党的领域，他说：“我认为马斯克继续走这条路是错误的。” 万斯强调，他没有与马斯克或其他金融支持者就2028年美国总统选举进行过任何对话。

美国媒体：美国在乌克兰的安全保障中将扮演有限角色

与此同时，新闻网站《政治》（Politico）援引一位欧洲官员的话报道称，一名五角大楼官员已告知一些盟友：“华盛顿计划在向乌克兰提供任何保障方面扮演有限角色。” 根据官员向《政治》杂志透露的报告，美国人的这些言论引起了盟友的担忧；因为特朗普依赖欧洲在保障长期和平方面的作用。 另一方面，《华尔街日报》也援引特朗普政府的一位官员的话写道，他及其团队正试图安排俄罗斯和乌克兰官员之间的双边会晤。 根据该报道，这次俄乌官员之间的会晤计划旨在停止杀戮并结束战争。