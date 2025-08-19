犹太复国主义代表团与阿联酋总统秘密会面

据AhlulBayt (as) - Abna - 通讯社报道，新闻来源报道称，最近一个由犹太复国主义政权战略事务部长率领的代表团秘密访问了阿拉伯联合酋长国，并与该国总统进行了会面。

据犹太复国主义频道Kan援引消息称，一个由以色列战略事务部长罗恩·德默尔率领的犹太复国主义代表团秘密访问了阿联酋，并与该国总统谢赫·穆罕默德·本·扎耶德会面。

根据这份报道，会谈中讨论了加沙问题。

此前，犹太复国主义政权反对派领导人亚伊尔·拉皮德也曾短暂访问阿布扎比，并与谢赫·穆罕默德·本·扎耶德以及该国外交部长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德会面并进行了交谈。

拉皮德发表的一份声明称，在阿联酋总统府举行的这些会谈中，双方讨论了地区发展，并强调了让加沙所有犹太复国主义被俘人员回家的重要性。

与此同时，知情人士最近证实，埃及方面已就停止加沙战争提出了一项新提案。

据这些消息人士称，该提案包含与美国西亚事务特使史蒂夫·维特科夫的计划一致的要点，可以为进一步的理解奠定基础。

根据已发布的信息，该提案的内容包括几个主要方面，例如释放10名活着的犹太复国主义被俘人员并移交18具已死亡被俘人员的尸体，通过联合国和红十字会等国际组织向加沙提供人道主义援助，停火60天，以及在停火开始的同时启动谈判以完全结束战争。

在此背景下，犹太复国主义频道“i24 News”也援引开罗消息人士的话称，哈马斯运动已告知调解人，他们准备好无条件接受该计划。