以色列增加2025年预算/内塔尼亚胡提高战争预算

据阿赫勒贝伊特国际通讯社（ABNA）报道，犹太复国主义政权总理本雅明·内塔尼亚胡的政府批准了该政权财政部提出的增加310亿新谢克尔（90亿美元）的2025年预算提案。这笔款项的大部分将用于所谓的“国防开支”，另有16亿新谢克尔（4.73亿美元）将用于对加沙的人道主义援助；据希伯来语媒体报道，此举旨在“粉饰”特拉维夫的形象。

这笔援助的拨付，以及为了支付战争费用而对所有部委预算进行的3.35%削减，以及从与犹太教哈雷迪派学校“新视野”教育项目相关的联盟协议预算中收回约6亿新谢克尔，引发了内塔尼亚胡内阁一些成员的愤怒。如果获得议会批准，这些改变将从明年年初开始生效。

《新消息报》报道称，预算较大的以色列部委将承担更大比例的削减，该政权内部安全部将经历最大程度的削减。与此同时，以色列政府已拨出款项用于补偿战争损失，其中包括用于无薪休假的3.2亿新谢克尔、用于加强庇护所的1亿新谢克尔、用于重建海法政府大楼的1.35亿新谢克尔、用于北部定居点的1亿新谢克尔，以及用于帮助地方议会的2.98亿新谢克尔。

犹太复国主义政权2025年的原始预算已于今年3月以总额7550亿新谢克尔（约2050亿美元）获得批准，但针对加沙的战争和其他战线的冲突持续，迫使以色列政府再次增加预算。据希伯来语媒体报道，该政权今年的预算赤字将达到国内生产总值的5.2%；《环球报》称，这一数字是由于加沙战争的开支以及针对伊朗的12天战争的负面后果所致。

以色列财政部宣布，此次预算增加将使以色列能够将重大的军事行动持续到2025年底，甚至实施全面占领加沙的方案。因此，总支出上限将达到约6500亿新谢克尔。此外，预算赤字将从国内生产总值的4.9%增加到5.2%，相当于60亿新谢克尔，这是一个重要的数字，但远低于拨给国防部门的增加额。

以色列财政部强调，通过税收收入的增加，这一赤字将得以弥补，税收收入已超出之前的预期。

在犹太复国主义政权内阁会议期间，以色列财政部长贝扎莱尔·斯莫特里赫因削减各部委预算以支付战争费用而遭到一些内阁部长的攻击。他为自己辩护说：“在战争时期担任财政部长并不容易，尤其当你不得不面对几位只为了登上报纸头条的民粹主义部长时。”他感谢内塔尼亚胡的支持，并声称这一决定对于应对伊朗的生存威胁和保障以色列的未来至关重要。

以色列安全部长伊斯拉埃尔·卡茨也称预算增加至关重要，并表示此举将使军队能够应对伊朗的威胁并实现加沙战争的目标。

然而，犹太复国主义政权内阁的一些部长，包括约阿夫·基什（教育部长）、伊塔马尔·本-格维尔（内部安全部长）、阿米哈伊·埃利亚胡（遗产部长）和伊扎克·瓦瑟劳夫（内盖夫和加利利发展部长）反对这项决定。基什和本-格维尔发表联合声明称，如果学校安全得不到保障，他们将反对拟议的预算。

本-格维尔还将这一丑闻归咎于内塔尼亚胡，并质问他：“你为什么优先考虑加沙的孩子？”基什也用尖锐的语气对斯莫特里赫说：“你是一个自大心强的小人物，你更喜欢加沙的孩子而不是以色列的孩子。”

对此，内塔尼亚胡强调，拨给加沙的援助不会落入哈马斯手中，只会转移给援助中心和民众。

与此同时，“犹太教联盟”党联合主席摩西·加夫尼也批评了以色列政府的决定。他说，内塔尼亚胡和斯莫特里赫违反了之前的协议，未经许可就没收了属于数千名哈雷迪派教师的预算；这一问题加剧了宗教党派与以色列政府之间的紧张关系。