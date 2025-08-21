阿拉格奇：塔利班未尊重阿富汗什叶派的权利

据阿赫勒贝伊特国际通讯社（ABNA）报道，伊朗伊斯兰共和国外交部长阿巴斯·阿拉格奇在周三（由伊朗国家通讯社IRNA）发表的采访中，批评了塔利班在阿富汗关键问题上的表现。

他说，尽管伊朗为了维护自身国家利益与该组织密切合作，但距离承认塔利班政府仍有距离。

阿拉格奇在谈到伊朗与阿富汗之间的多重挑战时，包括难民、毒品、恐怖主义、边境安全、贸易、水问题、波斯语，尤其是什叶派的安全，他说：“我们不能对这些问题无动于衷。”

这位伊朗外交部长明确表示，塔利班在某些领域采取了行动，但在许多领域却有所疏忽。

他说：“什叶派的安全得到了保障，但在过去几年里，他们的权利没有得到尊重。”

还值得一提的是，塔利班重新掌权后，废除了什叶派个人身份法的正式地位，并从大学、学校和公共图书馆收缴了所有贾法里法学的书籍。

该组织强调，阿富汗的法律必须根据哈乃斐派法学来执行。

在采访的另一部分，阿拉格奇提到了伊朗在赫尔曼德河的水权问题，并表示水权遵守情况“有所改善，但尚未达到预期水平。”

他还强调，伊朗人在阿富汗的银行问题仍未解决。

这位伊朗外交部长还宣布，已与塔利班就难民返回达成协议，并表示：“一百万难民已经返回阿富汗，且未在双方关系中引发危机。”

然而，在最初几天以及阿富汗和伊朗民众部队抵达之前，情况是极其艰难和困难的。