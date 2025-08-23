《Al-Binaa》揭露美国针对黎巴嫩的危险计划

据 （ABNA）通讯社报道，黎巴嫩一家报纸披露，美国特使正试图推动一项计划，旨在为锡安主义政权创建黎巴嫩边境村庄的安全非居民区；欧洲外交消息人士称，该计划只让黎巴嫩面临两个选择：投降或对抗。

《Al-Binaa》报纸写道，欧洲外交消息人士认为，美国在黎巴嫩和锡安主义政权之间进行调解的努力结果，与华盛顿在叙利亚和该政权之间类似努力的失败不会有任何不同。

据该报报道，美国驻叙利亚特使“托马斯·巴拉克”（Thomas Barrack）不是作为一名政治调解人，而是像一个“房地产经纪人”一样，带着一群投资者，并向他们承诺在中东开展一个大型殖民项目。随着该项目在加沙的失败，巴拉克现在正试图在黎巴嫩实施它；该计划包括疏散和摧毁数十个黎巴嫩边境村庄，将其转变为锡安主义政权控制下的安全区，然后在那进行经济和开发利用。

《Al-Binaa》还提醒，巴拉克此前曾成功说服叙利亚新政权将戈兰高地租借给锡安主义政权25年，该租约将自动续期，费用由美国犹太投资者提供。

该报强调，今天在黎巴嫩提出的计划也基于同样的逻辑。

欧洲消息人士告诉《Al-Binaa》，尽管欧洲反对这些项目，但除非黎巴嫩官方政府公开明确地反对这些计划，否则它没有能力阻止它们。

据这些消息人士称，任何关于中间解决方案或妥协的言论，实际上都是一种投降形式，黎巴嫩只有两个选择：要么向锡安主义计划投降，失去自己的身份和领土；要么抵抗并面对其所有后果。