据阿布纳通讯社援引半岛电视台的报道，锡安主义政权媒体披露了该政权军队已批准的占领加沙市的新军事计划的细节。

根据这份报告，该计划包括大规模疏散加沙市居民，锡安主义政权军队参谋长埃亚尔·扎米尔（Eyal Zamir）此前在加沙旅的一次特别会议上批准了这项计划。最新消息也表明，锡安主义政权军队占领加沙市的第一个阶段已经开始。

加沙占领计划的两个阶段

根据锡安主义媒体的说法，该计划包括两个主要阶段：第一阶段始于地面机动，旨在包围城市。第二阶段被认为是主要阶段，锡安主义军队将逐步进入加沙市，同时进行大规模空袭。初步估计显示，该计划的全面实施将耗时约四个月。

该行动还包括在至少两周内大规模疏散加沙居民。在此之前，锡安主义政权军队参谋长埃亚尔·扎米尔曾宣布，军队正准备发起“基甸战车”行动的新阶段，其目标是深化对加沙市哈马斯运动的打击。

希伯来语消息来源指出，约8万名士兵参与了对加沙的包围，这是由锡安主义政权总理本雅明·内塔尼亚胡内阁批准的一项计划的一部分，该计划为完全占领加沙地带铺平了道路。

锡安主义消息来源证实，去年有5000名女性被招募执行作战任务，以期弥补锡安主义政权军队的巨大人员短缺。与此同时，预备役部队继续面临损耗问题，而极端正统派犹太教徒则逃避兵役。

以色列军队的估计显示，军队人员短缺超过12000人。锡安主义政权电台报道称，在士兵人数短缺的情况下无法动员极端正统派犹太教徒，这促使军队寻找替代方案来弥补其人员短缺。

锡安主义政权问题研究员穆罕纳德·穆斯塔法（Mohannad Mustafa）在谈到锡安主义者在加沙的行动计划时表示，以色列军队似乎实际上已经屈服于政治领导人的决定。

他补充说，以色列对行动开始的后果存在巨大担忧，其中最重要的方面是在缺乏对战争的国内共识的情况下，大量士兵死亡，这可能会加剧公众对内阁和军队的愤怒。

值得一提的是，锡安主义政权军队周三宣布开始占领加沙市的第一个阶段，并宣布已召集数万名预备役人员。政治观察家认为，占领军士兵大规模进入加沙市中心将危及他们的生命，因此，内塔尼亚胡打了一场除了失败之外不会有任何结果的赌博。