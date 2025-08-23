伊朗：联合国和安理会应谴责锡斯坦-俾路支斯坦的恐怖袭击

伊拉瓦尼补充道：“今天，8月22日下午早些时候，在锡斯坦-俾路支斯坦省伊朗沙赫尔县的达曼地区，正义军的武装恐怖分子袭击了两辆载有伊朗执法人员的车辆。”

这位伊朗伊斯兰共和国高级外交官补充说：“这次懦弱的袭击导致五名警察殉难。恐怖组织正义军已经公开且毫不含糊地声称对这起罪行负责。”

伊朗驻联合国大使指出：“这起罪行发生在2025年7月26日另一场残暴的恐怖袭击之后，当时三名正义军武装成员对锡斯坦-俾路支斯坦省首府扎黑丹的司法大楼发动了协同袭击。”

伊朗常驻联合国代表说：“在那场蓄意针对平民的袭击中，包括一名母亲和她六个月大的婴儿在内的六名无辜者不幸丧生，另有24人受伤。”

伊拉瓦尼强调：“这些蓄意针对执法人员、平民甚至儿童的可怕罪行，是对国际法，包括国际人道法的公然侵犯。它们再次揭示了正义军反人类、恐怖主义和极端主义的本质，以及它对地区和平与安全构成的严重威胁。”

伊朗伊斯兰共和国驻联合国大使强调：“这个恐怖组织与ISIS-呼罗珊及其外国支持者有联系和支持，继续逍遥法外。”

伊朗常驻联合国代表说：“伊朗伊斯兰共和国请求安理会和秘书长以最强烈、最明确的方式谴责这一卑鄙的恐怖主义行径。”

伊拉瓦尼继续说道：“在谴责恐怖主义时，任何双重标准或选择性做法都是不可接受的，只会削弱安理会的信誉。此外，那些为这些恐怖组织提供支持、庇护或任何便利的人，应对他们的罪行承担全部责任，并应被追究全部责任。”

伊朗驻联合国大使在信的结尾补充道：“如果能指示将本信作为安理会和大会的正式文件，列入议程项目110，题为‘消除国际恐怖主义的措施’，我将不胜感激。”