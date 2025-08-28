加里巴巴迪：欧洲没有实施“快速恢复”机制的法律依据/检查程序尚未开始

据国际 AhlulBayt（ABNA）通讯社报道，加里巴巴迪在周三晚间提到他与英国、德国、法国三国及欧盟在日内瓦的代表会晤时表示：“我们与欧洲方面和欧盟代表进行了长时间谈判，讨论的重点是联合国安理会第2231号决议，这是欧洲国家最近一直在讨论的话题。”

他补充说：“我们从法律角度向欧洲方面清楚地解释了他们没有任何法律地位或依据来启动‘快速恢复’机制。过去七年，欧洲没有履行《全面联合行动计划》（JCPOA），但却厚颜无耻地声称他们履行了义务。我们要求他们提供一份报告，证明他们采取了哪些行动。现有数据表明，欧洲不仅在过去7年中未能履行JCPOA，还实施了新的制裁，最近一次是几个月前对伊朗航运和航空工业的制裁。”

加里巴巴迪强调，从法律角度来看，这些国家无权使用“快速恢复”机制。他提醒说，一个月前，欧洲提出了延长建议，但伊朗明确表示，这一问题属于联合国安理会的权限。

他提到俄罗斯和中国的共同立场，警告说：“我们向欧洲方面明确表示，如果他们滥用这一途径，无视伊朗的善意和外交努力，伊朗伊斯兰共和国将做出必要的反应。如果他们向安理会提交信函，伊朗也将向安理会提交警告和对等措施。”

他还警告说：“这种行动将终止伊朗与国际原子能机构（IAEA）当前的合作，使进一步的互动失去意义。在这种情况下，欧洲将把自己排除在与伊朗的对话之外，只能与安理会成员进行谈判。”

尽管如此，他强调：“伊朗仍然愿意继续进行外交接触。选择权在欧洲：对抗还是合作。如果他们选择滥用法律和政治途径，伊朗将做出反应。我们希望欧洲采取理性和外交的态度。”

关于检查问题，他澄清说：“关于伊朗重新开始检查程序的说法是不正确的。伊朗议会的法律很明确。国际原子能机构的几位检查员仅在法律许可下监督布什尔核电站的燃料装载和更换，这是根据伊朗与俄罗斯的协议和国际原子能机构的监督要求进行的。如果不进行检查，电站的运行将受到干扰。”

他补充说：“与国际原子能机构的合作决定由最高国家安全委员会负责。任何可能的协议都必须经过这一法律程序。与国际原子能机构的谈判正在进行中，以制定新的安排，但尚未达成最终文本，仅有双方之间的想法交流。伊朗的原则立场必须在任何协议中得到体现。”

最后，他指出：“目前为止，除了布什尔核电站的特殊情况外，没有新的检查程序开始。如果欧洲采取政治行动，当前与国际原子能机构的谈判也将受到影响。”