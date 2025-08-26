以色列对也门首都发动大规模空袭/安萨尔阿拉运动强调继续支持加沙

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，以色列军队于本周五对也门首都萨那市发动了空袭，多个民用设施成为目标，包括哈兹兹中央发电站和位于六十街的石油公司。

根据也门媒体报道，此次袭击还以位于也门首都中心的萨那省安全大楼为目标，并有人员伤亡的报道传出。

另一方面，以色列媒体声称，此次袭击的目标是也门总统府附近的一个军事建筑群。

也门安萨尔阿拉（胡塞）运动媒体副主席**纳赛尔丁·阿米尔宣布，本土制造的防空系统已成功拦截了此次袭击的大部分目标，并迫使部分来袭单位撤退。

他强调，军事支持加沙的行动将继续，直到攻击完全停止、封锁解除为止。

阿米尔补充说：“以主要街道上的一个加油站为目标不会产生任何效果，这只会表明以色列的野蛮和破产，并将导致（我们）反应的升级。”

安萨尔阿拉运动政治局成员穆罕默德·法拉赫在回应此次袭击时表示：“以色列像往常一样以民用设施为目标，并故意伤害公民，正如它在加沙所做的那样。”

他补充说：“这些袭击显示了以色列因也门的无人机和导弹所遭受的痛苦和损失，并证实了我们的打击已成功深入被占领土。”

也门安萨尔阿拉运动政治局另一位成员穆罕默德·布海提也强调，以色列对也门的袭击不会阻止我们继续支持加沙，即使需要付出牺牲的代价。

在此次袭击之后，也门石油公司宣布已采取一切必要预防措施以应对任何紧急情况，并表示自由地区的燃料供应状况完全稳定。该公司呼吁公民若发现加油站有违规行为予以必要配合。

此外，也门消防部门消息来源宣布，救援队伍正在扑灭萨那南部和西部地区因空袭引发的火灾。

此前，以色列媒体曾报道，该政权的情报机构正在为未来的潜在袭击编制一份也门目标的广泛清单。