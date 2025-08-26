大规模动用美军；“特朗普：我不是独裁者”

据Abna通讯社援引路透社报道，唐纳德·特朗普总统正在持续努力向华盛顿和哥伦比亚特区的街道派遣军队，并威胁将这些行动扩大到美国其他地区，他驳斥了针对他自己的批评。

特朗普在白宫椭圆形办公室对记者说，“很多人认为美国会喜欢在独裁统治下。” 他补充道：“很多人说‘也许我们会喜欢一个独裁者。’我不喜欢独裁者。我也不是独裁者。我是一个拥有非凡智慧和聪明的男人。当我看到我们的城市里发生什么，然后我决定派兵时，他们非但没有赞扬，反而说你想夺取共和国。说这种话的人是病态的！” 特朗普在华盛顿特区动用军队引发了包括共和党人在内的批评浪潮，而他正在考虑向巴尔的摩和芝加哥等其他美国大城市派遣军队。根据1878年通过的《民团法》（Posse Comitatus Act），美国军队被禁止干预执法事务。

国民警卫队通常在发生自然灾害时应各州州长的请求派遣。特朗普声称华盛顿特区存在犯罪紧急情况，已向该市派遣了国民警卫队！ 特朗普及其政治盟友正在寻求减少各城市的犯罪率，并声称目前的统计数据没有反映华盛顿特区和巴尔的摩等城市的准确犯罪活动水平。他们声称这些城市存在“系统性掩盖”。

官方数据显示，华盛顿特区今年迄今的谋杀案数量为101起，比去年同期下降了15%。 特朗普说，美国军队现在已经准备好被派往任何其他城市，即使相关州的州长没有请求帮助。