塔利班执政四年后，阿富汗什叶派社区的需求依然被边缘化

据国际 AhlulBayt（ABNA）通讯社报道，塔利班在阿富汗执政已满四年；这个团体现已结束其临时内阁，并自称是该国的正式政府。尽管塔利班在治理过程中发生了广泛变化，但对阿富汗什叶派社区未采取任何改革措施。

阿富汗什叶派乌里玛委员会在塔利班掌权几个月后提交了一份正式文件，列出了什叶派社区的诉求。该文件的主要内容包括正式承认贾法里法学以及将什叶派信仰纳入学校和大学的课程；这些诉求在四年后仍未得到回应。

在此期间，没有任何部门被分配给什叶派社区，塔利班也未对什叶派宗教和教派诉求的初步承诺作出积极回应。尽管如此，阿富汗什叶派社区仍怀着和平、安全和民族团结的希望，继续致力于对话与合作。

阿富汗什叶派乌里玛委员会和阿富汗什叶派高级委员会——负责处理这些诉求的两个主要机构——多次试图将什叶派社区的声音传达给塔利班当局。这两个机构在正式会议和媒体上要求承认什叶派的宗教权利，但ABNA的调查显示，这些努力尚未取得实质性成果。

这两个机构的最后一次联合会议于1403年（波斯历）末举行，此后未见显著的后续行动。

什叶派活动人士强调，什叶派社区与塔利班政府的合作可能对整个国家有利，但这种合作不应继续是单方面的。

他们认为，塔利班应优先考虑承认贾法里法学、什叶派的政治和文化参与，以及倾听他们的声音。

然而，由于阿富汗当前存在的限制，许多活动人士和普通什叶派民众无法通过媒体和社交网络自由表达他们的诉求。

此外，ABNA记者试图获取什叶派乌里玛委员会和什叶派高级委员会对这一问题的最新立场未果，因为这些机构的负责人不愿作出回应。

这一情况表明，在四年转型之后，阿富汗什叶派社区的诉求依然被边缘化，他们在新的体制下获得权利的认可仍笼罩在不确定性之中。