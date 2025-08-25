伊朗革命卫队总司令：卫队处于全面备战状态 

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，国家武装部队司法机构主席与伊斯兰革命卫队总司令举行会见会谈。

国家武装部队司法机构主席霍贾特伊斯兰·普尔哈甘在会见革命卫队总司令时，首先缅怀了已故革命卫队总司令萨拉米少将，并表示："虽然萨拉米少将的牺牲是国家重大损失，但蒙主恩佑，最高领袖在最短时间内任命您——这位拥有地面部队管理和圣城防御宝贵经验的将领——接任，挫败了犹太复国主义政权在国内制造混乱的图谋。"

他强调："萨拉米少将在预防犯罪和执法方面与司法机构进行了宝贵合作，您作为其门生理应延续这条道路。"

这位司法机构负责人指出："革命卫队是革命的产物，过去47年来始终与其他武装力量并肩全力捍卫伊斯兰革命、伊朗人民及地区受压迫者，成为伊斯兰和祖国敌人眼中的尖刺。"

他特别表示："国产导弹精准打击被占领土，彻底改变了12天战争的格局。"

普尔哈甘最后强调要保持警惕并持续加强武装部队战备水平。

会谈中，帕克普尔少将对武装部队司法机构主席表示感谢，并明确指出："一如既往，维护官兵健康与安全仍是我们的首要任务。"

他最后补充道："蒙主恩佑，卫队处于全面备战状态。若犹太复国主义政权再次侵犯我国，其将得到比12天战争更令其后悔、更具毁灭性的回应。"