也门发射的导弹在以色列上空被拦截

据国际 （ABNA）通讯社报道，以色列媒体今天（周五）宣布，以色列防御系统成功拦截了一枚从也门发射的导弹。

以色列第12频道电视台报道称，在被占领土中心地区，目击者听到了巨大的爆炸声。

该频道补充说，也门导弹在空中分裂成几块爆炸碎片，尽管拦截困难，但事件最终没有造成损失。

据报道，导弹发射后，本·古里安机场（特拉维夫东部）的航班被暂停。

另一方面，以色列救援和紧急组织报告称，当警报响起时，人们争相涌入避难所，造成了踩踏和恐慌，导致一些人受伤。此外，被拦截导弹的碎片掉落到了一个以色列定居点上。

此前，以色列军队也曾宣布拦截了一架从也门发射的无人机；该无人机导致加沙地带附近的定居点警报响起。据以色列军队称，经过多次尝试后，才成功拦截了这架无人机。

近几个月来，也门武装部队使用导弹和无人机对以色列进行了连续攻击，并瞄准了与以色列有关或驶往其港口的船只。也门的导弹和无人机通常瞄准以色列的南部和中部地区。

自2023年10月7日以来，以色列在加沙地带犯下了广泛的罪行，包括屠杀、饥荒、破坏和大规模流离失所。根据官方统计，这场种族灭绝已造成62263人牺牲，157365人受伤（主要是妇女和儿童），超过9000人失踪，数十万人流离失所，273人死于饥饿（其中包括112名儿童）。



