欧洲三国即将恢复对伊朗的联合国制裁

据国际 AhlulBayt（ABNA）通讯社报道，四名外交官表示，欧洲三国（英国、法国和德国）很可能在周四开始恢复联合国对伊朗的制裁进程。然而，这些国家希望伊朗在30天内就其核计划做出承诺，以说服他们推迟具体行动。

在此背景下，德国外交部发言人周三表示，法国、英国和德国仍准备启动恢复联合国制裁的机制。这一立场是在周二于日内瓦与伊朗举行三方会晤后采取的，该会晤旨在重启有关伊朗核计划的外交努力。

德国发言人在新闻发布会上补充说，尽管谈判未取得明确成果，但恢复制裁的选项仍在考虑之中，三国将继续努力寻找外交解决方案。

伊朗对外交的承诺

伊朗伊斯兰共和国外交部副部长卡泽姆·加里巴巴迪周二强调，伊朗致力于外交和互利解决方案，并表示现在是欧洲三国和安理会做出正确决定的时候。

他补充说，各方讨论了关于安理会第2231号决议的立场，该决议支持2015年伊朗与世界大国达成的核协议。

日内瓦会议专注于西方要求国际原子能机构（IAEA）恢复对伊朗核设施的检查，旨在重启外交途径以达成协议或面对根据2015年协议取消的制裁的恢复。

最后期限与检查员的回归

今年早些时候，欧洲国家与美国达成协议，如果伊朗在8月底之前未能满足特定条件，将启动触发机制。这些条件包括与美国恢复谈判、允许国际原子能机构检查员进入伊朗核设施，以及澄清超过400公斤高浓缩铀的状态。

国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西周三宣布，该机构检查员在缺席七周多后已返回伊朗，并计划恢复其活动。

对此，伊朗伊斯兰共和国外交部长阿巴斯·阿拉克奇强调，国际原子能机构检查员进入该国是根据最高国家安全委员会的决定进行的，目的是监督布什尔核电站的燃料更换过程。

他强调，与一些议员的说法相反，议会通过的法律并未被违反。根据该法律，与国际原子能机构的合作取决于最高国家安全委员会的决定，所有国际原子能机构的要求都必须提交给该委员会。

然而，伊朗议会的一些议员周三对布什尔核电站和德黑兰研究中心的检查许可提出抗议，认为这违反了议会通过的法律。该法律于6月26日通过并得到宪法监护委员会的确认，要求政府阻止国际原子能机构检查员进入并暂停所有检查活动。伊朗指责国际原子能机构参与间谍活动，并为以色列和美国的攻击提供理由。