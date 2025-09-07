巴黎对华盛顿表示：巴勒斯坦独立并未导致加沙谈判破裂 

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，巴黎对美国国务卿“马可·鲁比奥”再次声称法国计划承认独立的巴勒斯坦国是哈马斯与犹太复国主义政权之间停火谈判失败的原因作出了强烈回应。

自法国如同其他几个欧洲和西方国家一样宣布其打算承认独立的巴勒斯坦国以来，巴黎与华盛顿之间关于加沙局势的紧张关系一直在加剧。

据《华盛顿邮报》报道，法国政府在社交媒体上回应美国国务卿立场时写道：“不，鲁比奥国务卿先生！承认巴勒斯坦国并没有导致有关人质的谈判破裂。”

巴黎随后试图揭露华盛顿的矛盾说法，提到了一系列先前发布的帖子，表明美国政府特使“史蒂夫·威特卡夫”在埃马纽埃尔·马克龙发布关于承认独立的巴勒斯坦国的声明前几小时曾声称“哈马斯没有诚意行事，美国现在正在考虑其他选项。”

鲁比奥周四声称：“从法国人宣布他们打算做什么的那一刻起，从那天起，哈马斯就退出了谈判桌。”

他表示：“尽管美国警告过此类行动的后果，但有时人们不听你的；他们因国内政治而做自己想做的事。”

与此同时，美国国务院再次回应法国政府对鲁比奥的强烈回应，表示：“国务卿的言论仍然有效。”

除了加沙战争问题外，巴黎与华盛顿在其他几个问题上也存在分歧。法国外交部长“让-诺埃尔·巴罗”几天前在访问格陵兰期间，暗指华盛顿的政策，警告称“一些国家通过恐吓、压力、勒索和威胁来残酷对待世界，以征服其邻国”。

巴罗提到特朗普意图收购格陵兰岛（这在其第二总统任期内已多次提出）时表示：“格陵兰岛不是出售的，也不能被收购。”

尽管马克龙在7月24日宣布法国打算在9月联合国大会会议期间承认巴勒斯坦国，但此后其他几个国家包括加拿大和澳大利亚也宣布了她们在联合国大会期间采取类似行动的决定。联合国大会为期一周的正式高级别会议将于9月23日开始。英国也表示，如果满足某些条件，将予以承认。

鲁比奥在对马克龙声明的即时回应中声称：“这是一个不计后果的举动，将削弱结束战争的任何希望。”

美国国务卿在8月初的另一次采访中还声称，这种承认“是一种奖励，会使哈马斯更加大胆。”

此外，犹太复国主义政权总理“本雅明·内塔尼亚胡”在8月17日致马克龙的一封信中指责这位法国总统软弱和绥靖，并表示他的政策“助长了法国的反犹太主义”。

马克龙在8月26日的一篇长文中回应内塔尼亚胡的指控，指出内塔尼亚胡在其“甚至还没有收到信之前”就公布了信件。在为自己的政策辩护后，他要求犹太复国主义政权总理“结束在加沙绝望、致命和非法的永久战争循环，这使您蒙羞并使您的人民陷入僵局。”

上周，美国国务院宣布“拒绝并撤销”巴勒斯坦自治机构成员，包括巴勒斯坦自治机构主席马哈茂德·阿巴斯，参加在纽约举行的联合国大会的美国签证。