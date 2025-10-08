伊朗外交部召见欧洲国家驻华大使及代表机构负责人

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，鉴于波斯湾合作委员会与欧盟外长联合声明中提出的干预性主张，包括支持关于伊朗大通布岛、小通布岛和阿布穆萨岛的无理主张、干涉伊朗国防事务以及就伊朗核问题发表不实言论，欧盟成员国驻伊朗大使及代表机构负责人被伊朗外交部副部长马吉德·塔赫特·拉万奇召见至外交部，伊朗方面的强烈抗议已传达给他们。

塔赫特·拉万奇强调伊朗对大通布岛、小通布岛和阿布穆萨岛拥有无可争辩且永久的主权，这些岛屿是伊朗主权领土不可分割的一部分。他指出，欧盟支持波斯湾合作委员会某一成员国关于这些岛屿的无理主张，违反了尊重国家主权和领土完整的原则，并强烈谴责了欧盟带有政治偏见的态度。

伊朗外交部副部长表示，就伊朗导弹问题提出的主张是对伊朗事务的公然干涉。他驳回了关于伊朗导弹项目的不实和夸大之词，并强调：伊朗本土的防御能力，包括其导弹能力，是伊朗自卫固有权利的一部分，并保障了地区的稳定与安全。

塔赫特·拉万奇强烈批评了伊核协议中三个欧洲国家的背信弃义、履职不力以及在相关外交进程中的恶意。他明确表示：欧盟作为伊核协议联合委员会的协调方，连同法国、德国和英国，不仅未能根据伊核协议履行其承诺，还滥用协议争端解决机制，对外交进程造成干扰并导致僵局。因此，他们最好回应其自身的破坏性行为，而不是重复那些老生常谈且纯属不实的关于伊朗核计划的指控。