意大利活动家在犹太复国主义者袭击"坚毅"船队后被拘留，随后皈依伊斯兰教

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，托马斯·博尔托拉齐，这位意大利活动家、全球"坚毅"船队中"玛丽亚·克里钦"号的船长，是被犹太复国主义政权部队拘留者之一，现已皈依伊斯兰教。

博尔托拉齐获释后在伊斯坦布尔对记者表示，他皈依伊斯兰教的决定是受到他那些土耳其穆斯林队友的信仰和勇气的感召。在社交媒体上广泛传播的视频显示，他戴着阿拉伯头巾，讲述他首次宣布作证词的那一刻。

他补充说："牢房里几乎所有人都是穆斯林。当他们正在礼拜和祈祷时，以色列警察进来阻止他们继续礼拜。我觉得我必须反对，然后就和我的朋友一起诵读了作证词。"博尔托拉齐将这一经历描述为一个纯净、重生和内心平静的时刻，并表达了他与巴勒斯坦人民的团结以及对其船队同伴的感谢。

与博尔托拉齐一同被拘留的巴基尔·德韦利，在看到他在登上拘留所专用车辆时诵读作证词，便对他说："汤米，从你皈依伊斯兰教的第十秒起，你就已经为你的信仰付出了代价！"

另一位被拘留者补充说："博尔托拉齐在晨礼时分来到我们的牢房，坐在我们身边。我们高声礼拜，让监狱里的所有人都能听到。当以色列警察想要进来阻止我们时，他阻止了他们。"

值得一提的是，这一事件发生之际，近期有许多人在"阿克萨洪水"行动和巴勒斯坦人民的抵抗之后皈依了伊斯兰教，其中包括2023年的美国活动家梅根·赖斯，以及最近在澳大利亚墨尔本皈依的约30名女性。

"坚毅"船队活动家被拘留一事在全球范围内引起了广泛反响，并引发了民众抗议和官方谴责。