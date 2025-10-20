数百万人参加两周年圣战纪念集会 / 强调继续支持巴勒斯坦

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，数百万也门人民在萨那七十大广场参加了以"奉献两年忠诚于烈士鲜血"为口号的盛大游行。此次活动标志着两年支持巴勒斯坦行动的结束，以及进入一个保持警惕并跟进巴勒斯坦事态发展新阶段的开始。

来自首都及萨那省不同地区的人们，在社会、政治人士及宗教学者的参与下加入了这次集会，发出了支持巴勒斯坦的明确信息。参与者强调已做好准备，以维护抵抗运动的成果，并回应犹太复国主义敌人的任何违约行为。

此次集会通过缅怀穆罕默德·加马里少将和叶海亚·桑瓦尔，将领导人的殉难视为继续抵抗道路的动力，并将烈士的鲜血称为胜利的燃料。人群的口号融合了信仰与爱国主义："在真主的佑助下两年我们依循真主的经典前进"，"烈士的牺牲为了应许的胜利之路"，"阿克萨烈士桑瓦尔是奉献不尽的榜样"。

由安萨鲁拉政治办公室成员扎伊夫·安拉·沙米宣读的集会声明，强调了也门在支持巴勒斯坦立场上的坚定性，以及准备在敌人背信弃义时回归。声明将烈士视为圣战道路真诚的见证者，并呼吁伊斯兰民族回归《古兰经》，以免受敌人压迫之苦。

也门人民最后宣布，他们正密切关注加沙事态发展，并准备在需要时以更坚定的决心回归。