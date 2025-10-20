哥伦比亚总统：特朗普将禁毒战争作为石油贪欲的借口

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗在10月17日星期五的电视讲话中，强烈批评了美国在加勒比地区的战略。他表示，导致特立尼达和多巴哥渔民死亡的导弹袭击，源于企图攫取委内瑞拉和圭亚那资源的"石油贪欲"，而非真正致力于打击毒品贩运。他宣称："提出的借口是可卡因，但真正的目标是委内瑞拉和圭亚那石油资源丰富的海域。" 佩特罗还对一些哥伦比亚公民在沿海地区可疑失踪事件发出警告，并要求就此进行紧急调查。

佩特罗向美国总统唐纳德·特朗普喊话："我要求他克制他的石油贪欲，思考人性，思考伟大的美洲大陆，这片大陆上的各国人民通过对话解决问题。" 他强调，美国真正的问题并非主要出口到欧洲的哥伦比亚可卡因，而是芬太尼这种物质并非在哥伦比亚生产，却每年夺走成千上万美国人的生命。

哥伦比亚总统要求美国缉毒局就其监狱系统在培养新的哥伦比亚毒贩（这些人获释后返回祖国）方面所扮演的角色承担责任。他说："哥伦比亚许多新的毒品头目来自美国；他们曾在那里被监禁。" 佩特罗还对美国南方司令部司令阿尔文·赫尔西海军上将因"战争罪"而辞职，称之为符合道德的行动表示欢迎。他质疑特朗普决定取消哥伦比亚合作认证的决定，并表示："为什么在我们已经证明我国政府查获和没收的可卡因数量创下历史纪录的情况下，还要取消我们的认证？"

佩特罗强调，美国选择性并出于政治目的操纵数据，以证明其行动的正当性，而实际上仅有百分之四到五的可卡因是通过委内瑞拉运往北美的。他补充说，该地区的暴力并非来自种植古柯叶的贫困农民，而是源于与腐败政客有关的黑手党。