巴基斯坦政府拆毁卡拉奇1200处阿富汗移民房屋

据圣裔世大会通讯社（阿布纳）报道，巴基斯坦政府在卡拉奇市拆毁阿富汗寻求庇护者房屋的大规模行动已进入第五天。

巴基斯坦官员以"遣返非法移民"和"收回国有土地"为由为此次行动辩解，而人权组织则评估其"不人道且基于歧视"。

根据巴基斯坦《民族报》今日（周一）的报道，拆毁行动于五天前在阿富汗裔居民区"曼格霍皮尔"开始，截至目前该区域已有超过1200处住宅和商店被完全摧毁。

该区域自1984年形成，占地215公顷，在过去四十年里一直是数千户阿富汗家庭的居住地。

对此，曼格霍皮尔警察副局长表示："截至目前，该社区超过90%的居民已以自愿或被迫的方式返回阿富汗，预计在未来几天内，剩余的800至1000人也将离开该地。"

根据当地报道，尽管阿富汗家庭请求给予更多时间搬迁财物，但卡拉奇市政部门的推土机在没有事先警告的情况下作业并拆毁了房屋。

与此同时，随着巴基斯坦强制遣返阿富汗寻求庇护者的力度加大，在托尔哈姆和斯平布尔达克过境点引发了新的人道主义危机。

成千上万的返回移民生活条件艰苦，缺乏住所和适当支持。

国际人权组织已要求伊斯兰堡当局立即停止撤离行动，并为阿富汗寻求庇护者提供安全、自愿迁移的条件。

该事件引发了对阿富汗寻求庇护者状况的深切担忧。