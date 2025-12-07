法国三分之一的穆斯林申诉遭受歧视

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，法国权利保护机构发布的一份报告显示，法国基于宗教的歧视呈上升趋势；参与调查的法国穆斯林中，每三人就有一人表示曾遭遇此类歧视。

据半岛电视台报道，法国拥有庞大的穆斯林人口；这是法国前殖民地（包括北非国家）公民移民的结果。

法国法律禁止基于种族或宗教收集个人数据；这使得难以获得关于歧视的广泛统计数据。然而，“权利保护办公室”主任“克莱尔·海登”援引2024年进行的一项涵盖5000名法国居民的调查表明，宗教歧视呈上升趋势。

报告称，7%的受访者表示在过去五年中曾因宗教信仰受到歧视；这一比例在2016年仅为5%。在有伊斯兰背景的人群中，这一比率要高得多；34%的穆斯林或被推定是穆斯林的人表示曾遭受歧视；而其他宗教（包括犹太教和佛教）信徒中的这一比例约为19%，基督徒中仅为4%。

穆斯林女性成为目标

据报道，针对穆斯林女性的歧视率为38%，而穆斯林男性为31%。报告强调，歧视可能导致女性，特别是戴头巾的女性被边缘化；这些女性在公共场所面临污名化，并遭遇职业限制。

报告解释说，这些限制包括被迫离职、接受低于其能力和学历水平的工作，或者在找不到合适工作时转向自由职业。报告还提到，穆斯林女性有时会被剥夺进行体育活动的机会。

刺激右翼势力抬头

法国自1905年起实施的政教分离法保障宗教自由，并在教会与国家之间确立了分离。但近年来，该法律被用作在法国某些场所（如公立学校）禁止包括伊斯兰头巾在内的宗教标志的依据。

据一些法国穆斯林称，近年来针对他们的敌意有所增加；尤其是在主流媒体中，右翼和极右翼势力就所谓“伊斯兰化推进”（特别是在2015年巴黎致命袭击之后）发出警告之后。