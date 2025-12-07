联合国儿童基金会：战争夺走了加沙儿童的童年

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，联合国儿童基金会（UNICEF）驻巴勒斯坦发言人“卡齐姆·阿布·赫拉夫”在谈到加沙战争对儿童造成的灾难性影响时表示：加沙战争对儿童造成了毁灭性影响；大量儿童失去了肢体，亟需心理和健康支持。

他在接受卡塔尔半岛电视台采访时，呼吁国际社会采取紧急行动帮助加沙儿童。

阿布·赫拉夫指出，加沙地带的医疗网络几乎完全被摧毁，即使在停火后仍在承受痛苦，他补充说：大约有4000名儿童需要撤离加沙地带，到境外接受医疗护理。

他补充说：我们要求以色列当局允许医疗援助快速进入加沙地带，因为许多儿童需要紧急手术。

联合国儿童基金会驻巴勒斯坦发言人继续说道：疾病在加沙正在蔓延，大量儿童患有营养不良。随着冬季来临，情况会变得更糟。

他说：不幸的是，加沙有些儿童在等待医疗转运时失去了生命。必须立即允许病人离开。

阿布·赫拉夫表示：加沙缺乏安全饮用水导致疾病暴发，迄今为止已有约9000名儿童因营养不良接受治疗。

他在谈到加沙儿童将在其一生中（无论是身体上还是心理上）遭受战争后果时表示：加沙约有70名儿童在停火后丧生，必须立即结束这一进程。

联合国儿童基金会发言人说：战争偷走了加沙儿童的童年，必须对那些失去亲人的儿童给予特别关注。