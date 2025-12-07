苏丹一幼儿园遭无人机袭击致79人死亡，含43名儿童

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，苏丹快速支援部队对南苏丹一所幼儿园发动无人机袭击，造成数十人死伤。

此次袭击于周四发生在南科尔多凡州的“库卢吉”市。根据周五晚发布的声明，在现场的救援人员也遭到了第二次出其不意的袭击。

苏丹外交与国际合作部在一份声明中宣布：快速支援部队在南科尔多凡州库卢吉市犯下了新的屠杀罪行，此次袭击导致79名平民丧生，其中包括43名儿童和6名妇女。

此次袭击是快速支援部队与苏丹军队之间持续两年多的冲突的一部分，目前战斗主要集中在盛产石油的科尔多凡各州。