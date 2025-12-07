奥利维耶·鲁瓦：法国仅从威胁视角看待伊斯兰教

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，法国政治学家奥利维耶·鲁瓦表示，围绕"益普索"（Ifop）研究所关于法国穆斯林虔诚度调查所引发的媒体争议表明，法国社会已无法再从威胁和"渗透"之外的视角看待伊斯兰教；这种视角忽略了许多与当今宗教实践相关的现实。

鲁瓦是在接受"Orient XXI"网站长篇访谈时发表上述言论的，这是他对2025年11月该调查公布后所引发争议的回应。他在采访中驳斥了一些误解，并解释了反伊斯兰言论高涨的原因。

他指出，针对穆斯林宗教实践的反复媒体攻击至少已有二十年，成为法国政治舞台上固定的一部分；这些攻击每次都导致报告的发布、新法律的制定、议会委员会的成立，或是对某次袭击的回应，其中反复出现诸如渗透、分离主义、穆斯林兄弟会、伊斯兰主义或萨拉菲等词汇。

鲁瓦称，随着2015年巴黎袭击事件周年纪念的到来，以及2026年3月市政选举的临近，益普索于2025年11月发布的调查声称穆斯林中存在再伊斯兰化趋势，这一结论助长了一波关于法国伊斯兰主义危险的分析浪潮。

宗教回归，而非政治项目

鲁瓦认为，所谓的再伊斯兰化既非意识形态项目，也非政治计划，而是新一代个人回归灵性与宗教实践；这一代人在后基督教社会中成长，传统宗教文化在其中已失去昔日的地位。

他表示，随着基督教作为社会参照的衰落，任何宗教表现无论是穆斯林还是其他群体中都被视为具有挑衅性或极端迹象，因为社会已不再理解信仰的意义和宗教虔诚的动机。正因如此，社会对信徒将神圣律法置于共和国法律之上感到惊讶。

对于伊斯兰教，紧张关系更为激烈，因为该议题与移民和中东政治暴力纠缠在一起。在鲁瓦看来，法国的伊斯兰恐惧症是反移民的右翼和反教权的左翼的交汇点，两者都将世俗主义转变为一种意识形态，而非法律原则。

带有预设而非基于现实的调查

他解释说，这项引发争议的调查被主流媒体描述为一项严肃而有益的工作，但其委托方与一个反对所有伊斯兰运动的政权关系密切。调查中的一些问题也基于对伊斯兰教的先入之见，而非穆斯林真正的关切。

鲁瓦强调，主要问题在于数据的解读，而非数字本身。基于同样的数据，完全可以得出截然不同的结论：绝大多数穆斯林认为可以在法国社会中按照自己的信仰生活。

对诸如"沙里亚法"（伊斯兰教法）和"伊斯兰主义"等概念的模糊使用，夸大了极端主义者的数量，并催生了一种危言耸听而非科学的解读。

鲁瓦认为，如果避免有偏见的解读，同样的调查显示，虔诚的穆斯林作为公民，正在融入社会；但这种虔诚者的融入，对许多评论员来说是无法理解的。

在他看来，问题在于将信仰与政治项目混为一谈；穆斯林任何宗教行为都立即被贴上"伊斯兰主义"标签，而现实却是个人宗教身份的重建；伴随着更显著的社会存在感，尤其是在不断增长的穆斯林中产阶级中。

问题不在伊斯兰教；问题在于一个已丧失宗教参照的社会

鲁瓦提醒道，与宗教的关系一直在法国社会中被重新定义。第一代移民的虔诚度并不低，但他们社会边缘化的地位使其宗教实践不可见。然而今天，宗教表现更为明显，要求承认这些表现的呼声也更强烈，这对一些人来说是令人震惊的。

他表示，代际差异非常关键。年轻人无论是穆斯林还是非穆斯林比前几代人更倾向于灵性和个人探索，不依赖教育、政治和媒体机构。这一代人不依赖传统媒体，也不像老一辈那样理解共和国的象征。

鲁瓦警告说，Z世代较少关注身份认同，而更多地转向寻求意义。随着这一代人中穆斯林比例的增加以及穆斯林中产阶级的崛起，社会中形成了一种新的道德恐慌。

另一方面，他指出，在天主教青年中也正出现一种灵性复兴，表现为充满热情的仪式以及回归斋戒和个人灵性。但与穆斯林不同，这些倾向并未遭遇怀疑和质疑。

最后，鲁瓦总结道，法国政府自身通过反复尝试建立一个单一的伊斯兰机构，无意中助长了伊斯兰教的分裂；而在伊斯兰教中，并不存在类似犹太教或基督教机构那样的集体结构。

他强调，一个虔诚的信徒可以成为一个完整的公民。问题不在于伊斯兰教，而在于一个已丧失其宗教参照、并且恐惧接受宗教实践形式多样性的社会。