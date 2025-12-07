从侮辱到焚烧《古兰经》：过去两个月内美国发生七起针对学生团体的反伊斯兰袭击

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，美国媒体发布的报告显示，过去两个月，美国各州针对穆斯林学生协会的仇恨袭击和骚扰事件有所增加。据一直在追踪骚扰事件的得克萨斯州学生穆罕默德·塔巴阿称，在此期间至少有七个穆斯林学生团体成为极右翼基督教团体袭击的目标。

其中一起事件发生在得克萨斯州墨菲市；大约20名穆斯林学生在当地一家咖啡馆前进行昏礼时，遭到三名基督教男子的侮辱和嘲笑。这些人用反伊斯兰言论挑衅学生，但当时带领祈祷的17岁学生伊玛目奥斯曼·基亚尼没有中断，坚持完成了礼拜。警方干预后，向这三名侮辱者发出了传票。

几天后，其中一名名叫克里斯托弗·斯沃查克的男子出现在南佛罗里达大学，扰乱了一小群穆斯林学生的晨礼，并将视频发布在社交媒体上。他此前还在休斯顿大学扰乱了一场穆斯林学生集会，然后焚烧了《古兰经》。

在佛罗里达大学的袭击事件中，袭击者大喊大叫，冲向学生，向他们吐口水，并挥舞猪肉挑衅他们。他们还在礼拜者面前放置了一个盒子，上面写着"Kaaba 2.0"（克尔白2.0）和其他侮辱性词语。许多学生形容这一行为是对伊斯兰圣物的公然侮辱。

佛罗里达大学警方已确认了三名男性袭击者：40岁的克里斯托弗·斯沃查克（来自得克萨斯州韦科）、49岁的理查德·彭卡斯基（来自俄克拉荷马州）和28岁的里卡多·耶佩斯（来自坦帕市）。这些人已被根据"仇恨犯罪"法律提起刑事指控。被南方贫困法律中心认定为仇恨团体的"基督勇士"组织直播了这些袭击。

尽管气氛恐怖，穆斯林学生在这些袭击后仍然继续他们的宗教和社会活动。在佛罗里达大学，首次事件发生后，数百名学生和当地社区成员参加了一场祈祷和早餐聚会，以声援穆斯林学生协会。

在得克萨斯州，穆斯林活动人士认为，袭击事件的增加与政治层面的反伊斯兰氛围有关。自从得克萨斯州州长格雷格·阿博特将美国伊斯兰关系委员会称为"恐怖组织"后，人们对针对穆斯林的暴力升级的担忧有所增加。学生们表示，此类言论为暴力袭击创造了条件。

美国穆斯林学生协会的负责人目前正努力加强协调，制定共同的保护策略并记录骚扰事件。他们呼吁学生在面对极端分子的挑衅时保持克制，记录事件并立即向警方和大学当局报告。