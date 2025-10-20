巴勒斯坦统计局：以色列袭击导致加沙地带90%地区被毁

据圣裔世大会通讯社（阿布纳）报道，巴勒斯坦统计局本周一宣布，加沙地带约90%的区域在以色列自2023年10月7日以来的军事袭击中完全或部分被毁，该地区已变得"不适宜居住"。

报告显示，超过10.2万栋建筑被完全摧毁，另有约19.3万栋建筑遭受严重损坏。同时，至少有33万套住房单元被完全或部分破坏。

关键基础设施，包括学校、大学、医院、清真寺、教堂、政府办公室、经济设施、道路、水电线路、污水网络和农田，也遭到严重破坏或完全摧毁。

这份报告是为纪念世界统计日（2025年10月20日）而发布。其中指出，自以色列开始袭击加沙以来，已有超过6.9万名巴勒斯坦人丧生，超过200万人流离失所，其中许多人被迫多次迁移。

超过85%的供水和污水处理设施已瘫痪，重建这些部门的费用估计超过15亿美元。

另一方面，49%的家庭每天获得少于6升的饮用水和烹饪用水，而世界卫生组织规定的最低标准是每人每天15升。

加沙消费品的价格上涨了超过5倍。通货膨胀率已达78%，96%的人口（约210万人）面临严重的粮食不安全状况。

整个巴勒斯坦的失业率已升至50%；在约旦河西岸为34%，在加沙地带为80%。巴勒斯坦整体的失业人数已达约55万人。

这些统计数据揭示了加沙地带巨大的人道灾难和广泛破坏的惊人图景，并强调了紧急人道主义援助和重建的迫切必要性。