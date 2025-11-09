土耳其检察官对37名以色列官员发出逮捕令包括内塔尼亚胡

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，土耳其总检察长于周五下令逮捕37名以色列官员，指控他们在加沙地带犯下种族灭绝罪。在这份名单中，包含了以色列政权总理本雅明·内塔尼亚胡。

被通缉人员名单中包括多名以色列军政要员，例如：现任国防部长约阿夫·加兰特、前国防部长本尼·甘茨、国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔、总参谋长埃亚尔·扎米尔、海军司令大卫·萨拉马等多名以色列政府和军队官员。

伊斯坦布尔检察官办公室宣布，这些逮捕令是根据总检察院的正式请求，基于其在加沙犯下"危害人类罪"和"种族灭绝罪"而发出的。声明还提及了这些人员在去年10月1日袭击旨在打破加沙封锁的"全球抵抗船队"事件中所扮演的角色；该船队由42艘船只组成，当时正在国际水域向加沙方向航行。

土耳其司法部门消息人士强调，所进行的调查是基于以色列在加沙的军事行动中犯下战争罪和危害人类罪的指控。这些逮捕令已通过国际司法渠道发出，以进行法律追诉。

哈马斯运动在一份声明中对土耳其的这一行动表示欢迎，并写道："我们赞赏对37名犹太复国主义官员发出逮捕令，其中包括占领政权总理、战争罪犯内塔尼亚胡，以及前后任国防部长约阿夫·加兰特和以色列·卡茨。"

哈马斯称此举反映了"土耳其人民和领导层追求正义的立场"，并形容这是与"持续遭受占领政权领导人种族灭绝迫害的巴勒斯坦人民"团结一致的标志。

该运动还呼吁世界各国和国际司法机构"发布法律命令，在全球范围内追捕犹太复国主义政权的恐怖主义领导人，并将他们送上国际法庭，为他们针对人类犯下的罪行负责。"

这些逮捕令发出之际，国际社会对以色列自2023年10月战争爆发以来在加沙被指控实施种族灭绝的批评浪潮日益高涨；这场战争已导致数万名巴勒斯坦人丧生。

此前，国际刑事法院也曾于2024年对内塔尼亚胡及其国防部长约阿夫·加兰特发出过类似逮捕令。国际人权组织，包括大赦国际，将加沙的封锁和广泛破坏描述为"系统性的集体毁灭政策"。