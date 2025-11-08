伊朗副外长：应设立"中东纽伦堡法庭"审判巴勒斯坦种族灭绝肇事者

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，伊朗外交部副部长、政治与国际问题研究中心主任赛义德·哈蒂布扎德在东京举行的全球帕格沃什会议上发表讲话，对国际体系令人担忧的演变表示关切。他指出："从'基于规则的国际秩序'向'基于武力/强权的秩序'转变，是对全球安全未来的最大威胁。"

他进一步表示："美国与犹太复国主义政权近期公然使用武力的政策，导致国际关系出现前所未有的混乱，国家主权、领土完整和人道主义法等国际法原则遭到无视。"

巴勒斯坦：全球危机与不公正的象征

哈蒂布扎德谈及加沙与巴勒斯坦局势，指出在该地区发生的公然种族灭绝是全球法律秩序崩溃的象征。他表示："世界正在目睹揭露当前秩序真实面目的罪行。"

他强调："巴勒斯坦问题是所有地区危机的根源。若不实现正义并建立统一的巴勒斯坦国，就不可能有持久的和平。"

袭击伊朗是对外交的背叛

伊朗副外长将美国及犹太复国主义政权对伊朗的袭击称为"对外交道路的背叛"。他指出："这些袭击并非因伊朗的和平核计划，而是源于地缘政治野心及试图在该地区建立霸权的行径。"

他补充说："这些行动破坏了地区安全，严重削弱了对外交的信任，并使二战后国际秩序体系的合法性受到质疑。"

提议设立"中东纽伦堡法庭"

在讲话最后，哈蒂布扎德呼吁设立"中东纽伦堡法庭"，以审判在巴勒斯坦犯下危害人类罪和种族灭绝罪的肇事者。他表示："对政治与外交的期望至关重要，但这必须基于实地现实和新的路径来构建。"